Venemaa lubas radikaalselt vähendada sõjategevust Kiievi lähistel

«Arvestades, et kõnelused kokkuleppe ettevalmistamise nimel Ukraina neutraliteedi ja tuumavaba staatuse üle on liikunud praktilisele pinnale... langetati otsus radikaalselt, mitmekordselt vähendada sõjalist aktiivsust Kiievi ja Tšernihivi piirkondades,» ütles Vene asekaitseminister Aleksandr Fomin.

Venemaa pealäbirääkija Vladimir Medinski ütles, et läbirääkimised olid «konstruktiivsed» ning et Ukraina ettepanekud esitatakse Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

«Pärast tänast sisukat arutelu oleme kokku leppinud ja välja pakkunud lahenduse, mille kohaselt on riigipeade kohtumine võimalik samaaegselt lepingu parafeerimisega välisministrite poolt,» lisas Medinski.

«Kui kokkuleppe kallal tehakse kiiresti tööd ja leitakse vajalik kompromiss, toob see rahu sõlmimise võimaluse palju lähemale,» ütles ta.

Tema sõnul pole «tegemist kerge küsimusega, seda enam, et võimalik on mitmepoolne kohtumine Ukrainas rahu tagavate garantriikide osalusel».

Ukraina delegatsiooni kuuluv David Arahhamia märkis, et ukrainlased nõudsid kõnelustel Venemaaga rahvusvahelist lepingut, mille alusel tagaksid teised riigid Ukraina julgeoleku.

«Me nõuame, et see oleks rahvusvaheline leping, mille allkirjastavad kõik garandid, et mitte korrata viga, mis kunagi oli Budapesti memorandumis,» lisas Arahhamia.