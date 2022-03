ÜLEVAADE ⟩ Nokia tõrjub süüdistusi pealtkuulamise võimaldamises Venemaal

Ajalehe The New York Times andmeil on Nokia mänginud võtmerolli, et ühendada jälgimissüsteemi SORM (Система оперативно-разыскных мероприятий) Venemaa suurima telekomiteenuse pakkuja MTS võrguga, võimaldades nii föderaalsel julgeolekuteenistusel FSB kuulata pealt telefonikõnesid, lugeda e-kirju ja tekstisõnumeid ning jälgida muud internetisuhtlust. Teadaolevalt on sedasi jälgitud nii Vene opositsiooniliidrit Aleksei Navalnõid kui ka tapetud Kremli kriitikut Boriss Nemtsovi.