Kaks vene sõdurit vägistasid ukrainlannast ema ja tapsid tema mehe

Naine, keda abikaasa tapmise järel vägistati, soovib jääda anonüümseks ja teda tuntakse Nataljana. 9. märtsil kogetust rääkis ta Lääne-Ukraina Ternopili linnast telefonitsi The Timesi ajakirjanikule, et lükata ümber kahtlused, nagu oleksid teated Vene sõdurite toime pandud vägistamistest liiga šokeerivad, et tõele vastata.