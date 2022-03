Raportis täheldatakse, et korruptsioon on Venemaal endiselt väga levinud. Samuti seda, et 2021. aasta septembris aset leidnud Vene parlamendivalimistega kaasnes enneolematu surve sõltumatutele opositsioonikandidaatidele, kellel muu hulgas keelati kandideerida Vene võimude väljamõeldud põhjustel. AI teatel täheldasid sõltumatud valimisvaatlejad kolme päeva jooksul rekordarvu rikkumisi.