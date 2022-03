Biden: USA edendab jõuliselt tegevust Aasia ja Vaikse ookeani suunal

Võõrustades Valges Majas Singapuri peaministrit Lee Hsien Loongi, ütles Biden, et maailma «reeglitel põhinev kord» seisab silmitsi «enneolematute väljakutsetega», kuid sõda Ukrainas ei ole Washingtoni seganud.

«Isegi kui me tegeleme kriisiga Euroopas, on minu administratsioon tugevalt toetav, et liikuda kiiresti edasi India ja Vaikse ookeani regiooni strateegia elluviimiseks,» lausus Biden.

Nimetades USAd «uhkeks India ja Vaikse ookeani regiooni riigiks», ütles Biden, et ta tahab tagada, et see piirkond jääb «vabaks ja avatuks». Tegemist oli viitega Hiina püüetele domineerida rahvusvahelistel kaubateedel.

Lee kutsus tihendama sidemeid USA ja ASEANi riikide vahel, öeldes, et see aitab Washingtonil olla piirkonnas kohal, süvendada suhteid paljude sõpradega ning tugevdada oma strateegilisi huve regioonis.

Bideni administratsioon on korduvalt kirjeldanud Aasia ja Vaikse ookeani regiooni kui kõige tähtsamat strateegilist küsimust USA jaoks.