Lääs ja Ukraina ei usu Moskva taandumist Kiievi ümbrusest

Ukraina ja lääneliitlased ootavad kolmapäeval Moskvalt, et see täidaks rahuläbirääkimistel antud lubaduse vähendada «radikaalselt» sõjalist tegevust Kiievi ümbruses, kuid Washington on hoiatanud, et tegelikult paiknevad Vene väed ümber, mitte ei tõmbu tagasi.