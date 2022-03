IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Iga jumala päev saadab Azovi pataljon kümneid okupante Mariupoli tänavatelt otse teise ilma

Vene okupatsiooniüksuste kaotused Ukraina peastaabi andmeil olid hommikuse seisuga järgnevad - 17 200 (+200), tanke 597 (+11), soomukeid 1710 (+16), suurtükke 303 (+1), raketiheitjaid 96 (+1), õhutõrjesüsteeme 54, lennukeid 127 (+4), helikoptereid 129 (+2).

1) Ilmselt haistsid okupandid isegi mastaapse sissepiiramise ohtu Kiievist loode suunal, kuigi praeguseks ei saa seal väga mastaapsest taandumisest veel kõnelda. Selge see, et jutud Moskva poolsetest vastutulekutest ning «peaeesmärgist Donbassis» on lihtsalt PR-trikk kodumaise publiku maharahustamiseks, kellele lubati Kiievi äravõtmist, Zelenski pead ja kogu Ukraina desarmeerimist ja denatsifitseerimist veel kuu aega tagasi.

Tšernihivi linna on pommitatud, hoolimata kõigist nendest pidulikest lubadustest hakata rahumeelsemalt sõdima.

Nüüd tegelevad vene üksused Gostomeli-Butša ja Polessje kandis sellega, et katsuvad oma taanduvaid kolleege suurtükitulega katta, pommitades halastamatult ukraina külasid lõunapool Kiievi-Borodjanka maanteed, kust ukrainlased on viimasel ajal järjekindlalt peale pressinud. Seega ei saa seal enam okupantide poolsest rünnakutegevusest kõnelda, kuigi pole sugugi välistatud, et nad katsuvad sinna siiski mingisuguse sillapea jätta. Ja Tšernobõli tuumaelektrijaama territooriumile kokkukuhjatud arsenali pole ilmselt niisama lihtne kiiresti välja vedada.

2) Brovarõ suunal Kiievist ida poole on Vene okupandid üritamas Lukjanivka suunal rünnakuid korraldada, kuid tulutult.

3) Tšernihivi linna on pommitatud, hoolimata kõigist nendest pidulikest lubadustest hakata rahumeelsemalt sõdima. Slavutitšis polnud okupantidel midagi teha. Ukraina vägi jätkab samas nende süstemaatilist hävitamist - väidetavalt on seal tekkinud oma «tšernobajevkad» ehk sellised paigad, kuhu vene üksuste tehnika järjepidevalt koguneb ja mis on ukraina suurtükiväelaste nii-öelda lühivalikus - sisselastud ja kiirelt tulega kaetavad. Nežini piirkonnas kehtestati pikem komandanditund, eelneval päeval oli seal kaudtule lööke ning teateid lahingutegevusest ida suunal Konotopi rajoonis.

Vene sõjaväe purustatud tehnika eile Kiievi lähistel. Foto: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix

4) Sumõ piirkonnas on muutusteta. Laekunud on pisut uusi andmeid ukrainlaste pealetungisuunast Trostjanetsile. SBU poolt avaldatud telefonikõnedest johtub, et vene ülemad soovisid kõige enam tuld tellida Trostjanetsist läänepoolsematesse küladesse, mis jäid suunaga Sumõ linna poole. Seega polnud linna kuuajaline piiramine sealsete üksuste motivatsiooni ega lahinguvõimet karvavõrdki vähendanud ja ülbetele okupantidele näidati koht kätte nii, et kannad välkusid üle vene piiri.

Harkivi piirkonnas on ukrainlaste teatel Eestile tuntud Pihkva õhudessandi diviis kaotanud kahe pataljoni-lahingugrupi suuruse üksuse jagu võimekust ehk umbes 1500 meest ja lisaks ka polguülemast asetäitja polkovniku.

5) Harkivi piirkonnast on tulnud teateid pidulikust saluudist. Tõsi küll, ilutulestikku lasti Venemaa territooriumil ühes Belgorodi äärses Oktoobri rongijaamas, kuhu saabusid raketi- ja suurtükimoona täiendused. Moona täis ešeloni saadeti Ukraina poolt vastu võtma ballistiline rakett Totška-U, mis pani käima sellise tulemuusika, et Belgorodi rahval jagus tükiks ajaks imetlemist ja filmimist, kuigi asi toimus nii 10-15 km kaugusel linnast. Ja siin on muidugi näha ka ukrainlaste erilist pedantsust selles osas, et rongi ei rünnatud mitte tihedalt asustatud alal, vaid sellest väljaspool.