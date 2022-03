Pfizer ja Moderna said USAs neljanda vaktsiinidoosi loa

Biotehnoloogiaettevõte Moderna teatab, et sai Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiametilt (FDA) erakorralisele kasutusloa (emergency use authorization) Moderna Covid-19 vaktsiini (mRNA-1273) teiseks tõhustusdoosiks.

Teise tõhustusdoosi annus on 50 µg ja see on näidustatud 50-aastastele ja vanematele isikutele, kes on saanud esmase tõhustusdoosi mõne heakskiidetud Covid-19 vaktsiiniga ning isikutele alates 18. eluaastast, kellel on teatud tüüpi immuunpuudulikkus.