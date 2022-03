Põhja-Makedoonia rahvastik kahanes 20 aastaga üheksa protsenti

Euroopa Liitu pürgiv Balkanimaa on koduks 1,8 miljonile inimesele, selgus septembris läbi viidud rahvaloendusest.

Seda on 185 834 võrra vähem kui 20 aastat tagasi eelmise rahvaloenduse ajal.

Elanikest 58 protsenti on makedoonlased ja 24 protsenti albaanlased, selgus andmeist. Ülejäänud on türklased, serblased, vlahhid, bosniakid, romad ja teised vähemused.

Samuti on etnilise rühma suurusega seotud privileegid nagu vähemuskeelte kasutamine riigiasutustes.

Mitu väiksemat parteid tegid üleskutse loendust boikottida ja väitsid, et selle tulemusi oli juba ette makedoonlaste kahjuks kallutatud.

Ametkonna juht Apostol Simevski rõhutas, et tulemused on siiski objektiivsed ja need koguti vastavalt EL-i standarditele.