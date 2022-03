Vene tähtsopran Anna Netrebko mõistis sõja hukka ja naaseb lavadele

Paljud Vene loomeinimesed on olnud surve all mõista Putini invasioon avalikult hukka või jääda ilma elatisest. Netrebko, kes on üks maailma tuntumaid ooperilauljaid, kirjutas Facebookis, et tahab asjad klaarida ja kinnitada, et ei ole president Vladimir Putini toetaja.