IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene sõjadraakon ei purska enam tuld, vaid sülgab ainult auravat tatti

Ukraina võimud ei omista neile Vene poole väidetavatele sõjalise aktiivsuse vähendamise avaldustele ülemäära suurt tähendust, sest lähtuvad printsiibist, et sõja tulemus otsustatakse lõviosas lahinguväljal, mitte läbirääkimiste käigus. Ilmselt selles osas on neil vähe lahknevusi Vene poolega, kes teeb suuri ponnistusi edasijõudmiseks eelkõige kolmes punktis Donbassi rindel.

Ukraina proovib vabastatud piirkondades hakata taastama sõjajärgset elukorraldust. Vabastatud külades ja piirkondades remonditakse esimese asjana mobiilside tugijaamu, pioneeriüksused alustavad demineerimist ning valitsuse teatel hakkavad üle riigi 1. aprillist taas tasapisi tegutsema kultuuriasutused – teatrid, kontserdisaalid, muuseumid.

Seda põhjendatakse vajadusega anda inimestele moraalset tuge ning ühtlasi hoida sõjategevusest hoolimata elus ka kultuuritegevust. Kahtlemata on see hea märk, kuigi aktiivset sõjategevust Ukraina territooriumil jätkub kindlasti eelolevateks nädalateks.

Vene okupatsioonivägede kaotused Ukraina peastaabi andmeil on järgnevad: ründajaid 17 300 (päeva varasemaga võrreldes lisaks 100), tanke 605 (+8), soomukeid 1723 (+13), suurtükke 305 (+2), raketiheitjaid 96, õhutõrjesüsteeme 54, lennukeid 131 (+4), koptereid 131 (+2).

Helikoptereid ja lennukeid on nüüd hävitatud sama palju ja see on märkimisväärne, sest lennukit alla lasta on keerulisem ning lisaks on see ka tunduvalt kallim. Iga päev mitme lennumasina alla tulistamine tähendab seda, et Stingerid ja muud õhukaitse vahendid on läinud asja ette. Venemaa praalimine sõja esimestel päevadel Ukraina õhutõrje hävitamise teemal on leidnud iga päev ümberlükkamist.

Psühholoogiliselt on Vene õhuväe tegevus kahtlemata korralikult häiritud, kuna vahelduseks pommitatakse mitte lihtsalt rahumeelseid elanikke, vaid sellised, kelle kaitsjad on võimelised igakord kedagi taevast alla tooma.

Tulevahetus Kiievi kandis kestab

Kiievi loodesuunal käib jätkuvalt aktiivne tuletegevus ning üksuste väljaviimise asemel täheldavad Ukraina ametiisikud pigem sisemist liikumist Kiievi-äärsetelt aladelt Tšornobõli poole. Ukraina territooriumilt massilist lahkumist seal pole täheldatud.

Samas on palju sõjatehnika liikumist Valgevene territooriumil Ukraina piiri lähedal. Kõik ei liigu eemale, midagi sõidab ka Ukraina poole põhja suunalt.

Tšornobõli kohta on niipalju infot, et radiatsiooniohutusmeetmete eiramine on toonud kaasa seitsme meditsiinibussi tuleku Valgevene Gomeli tervisekeskusesse, mis tegeleb kiiritushaiguse ja radiatsiooni mõjudega inimeste tervisele. Vene sõdurite hulk, kes sinna jõuavad, on viimasel ajal kasvanud.

Probleemiks on ilmselt see, et okupatsioonivägede tehnika on radioaktiivse saastega alal korralikult tolmu üles keerutanud. Kaitsevahendeid keegi ei kanna – maskid on ju kurjast, eks ole. Lisaks olevat nad seal suisa pinnast üles kaevanud. Ja see kiirgab. Kiirgus on nähtamatu, kuid pikaajaliselt suurtes kogustes surmav.

Ukraina spetsialistid on korduvalt viidanud sellele, et Vene okupatsioonivägede intellektuaalne tase ei võimalda neist asjadest aru saada. Elektrijaama kaitsetaristu lülitati Valgevene energiavõrku. Üks põhjendus nende seal toimetamisele oli loomulikult see, et kiirgusohtudest teadlikud ukrainlased sinna ei roni.

Ukraina sõdur eile Kiievis. Foto: Rodrigo Abd / AP / Scanpix