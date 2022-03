Vene strateegilised raketiväed peavad Orenburgi oblastis õppusi

2019. aasta detsembris teatas Vene kaitseministeerium, et Orenburgi lähedal pandi lahinguvalvesse esimene raketipolk, mis on relvastatud uue strateegilise hüperhelikiirusega raketisüsteemiga Avangard, millel on planeeriv lõhkepea, mille kiirus on väidetavalt umbes 27 Machi ehk umbes 33 000 km/h.