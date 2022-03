Armeenia ja Aserbaidžaani liidrid püüavad lahendada uusi pingeid Mägi-Karabahhis

Ta lisas, et loodab jõuda Bakuuga leppeni «kõigis rahuläbirääkimiste algusega seotud küsimustes».

«Armeenia kinnitab taaskord, et on valmis allkirjastama rahulepingu Aserbaidžaaniga ja alustama viivitamata läbirääkimisi,» lausus Pašinjan.

Konfliktis hukkus üle 6500 inimese ja see lõppes Venemaa vahendatud relvarahuga, milles Armeenia pidi loovutama Aserbaidžaanile suuri maa-alasid, mida see oli aastakümneid kontrollinud, samuti saatis Moskva mägisele alale sisse oma niinimetatud rahuvalveväed.

Läinud nädalal süüdistasid Jerevan ja Moskva Bakuud relvarahu rikkumises Venemaa kontrolli all oleval alal.

Bakuu lükkas süüdistused tagasi ja ütles, et maa-ala on osa nende rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumist.

Aserbaidžaan teatas, et on rahukõnelusteks valmis ja märkis, et tegi aasta tagasi ka ise ettepaneku läbirääkimisi pidada.