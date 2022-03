Taani saadab Lätti 800 sõjaväelast

Kariņš avaldas lootust, et vaatamata sellele, et Taani peab selle veel ametlikult vormistama, tugevdab selline otsus kahe riigi suhteid veelgi.

«See otsus on väga-väga oluline, sest selline lisajõud näitab kogu maailmale ja loomulikult Putini Venemaale väga selgelt, et NATO on ühtne mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes ning et me tõesti töötame ja tugevdame igaüht,» rääkis Kariņš.

Frederiksen märkis, et Taani on pühendunud Läänemere piirkonnas stabiilsuse ja julgeoleku tagamisele, kandes selle piirkonna riigina selle eest erilist vastutust. Taani vastas NATO üleskutsele vastata Venemaa sissetungile Ukrainasse koheselt ja on valmis saatma idatiivale lisajõude.

«Oleme täielikult valmis osalema NATO ühisjulgeoleku tagamisel,» ütles peaminister.

Frederiksen ei ole lähetuse täpseid üksikasju veel avaldanud, öeldes, et otsuse peab ametlikult heaks kiitma Taani parlament ja seda tuleb arutada NATO partneritega.

«Meie toetus Ukrainale on vankumatu. Oleme toetanud ja toetame ka edaspidi Ukrainat igal viisil – sõjalisel, humanitaarabi ja igasuguse muu ainelise toetuse kaudu. Ukrainlased võitlevad praegu meie võitlust demokraatia, vabaduse ja õigusriigi eest. Ukrainlased tahavad samu asju, mis meil Taanis ja Lätis juba on. Need on põhiõigused: vabadus, demokraatia ja õigusriik,» ütles Kariņš pressikonverentsil.

Läti ja Taani peaminister nõustusid, et Putini Venemaa tuleks majanduslikult isoleerida. Oluline on tagada Putini kaotus Ukrainas.