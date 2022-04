OTSE ⟩ Konverents Ukraina sõja mõjust ÜRO-le

Foto on illustratiivne.

Reedel, 1. aprillil saabuvad Tallinnasse tunnustatud välis- ja julgeolekupoliitika eksperdid, diplomaadid ning mitme riigi välisministrid, et arutada Ukraina sõja mõju ÜROle, kuidas ÜROs Ukrainat toetada ning milline kaal ja võimalused on väikeriikidel ÜRO julgeolekunõukogus, kus Ukrainale kallale tunginud Venemaal on vetoõigus.