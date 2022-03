ÜLEVAADE ⟩ Poola ja Ungari ühtsusesse hakkavad tekkima lõhed

Peale Poola kaitseministri on etteheiteid Ungari praegusele poliitikale Poola kõrgete poliitikute suust kõlanud varemgi. Nii ütles näiteks president Andrzej Duda intervjuus Poola TVN24-le, et tema ei mõista Ungari peaministri Viktor Orbáni suhtumist Ukrainasse ja selline poliitika läheb Ungarile kalliks maksma. Samuti on Ungarit noominud asevälisminister Marcin Przydacz ning isegi erakonna Õigus ja Õiglus (PiS) esimees Jarosław Kaczyński, kes ütles intervjuus Reutersile, et Orbáni praegune hoiak ei tee teda õnnelikuks. Siiski lisas Kaczyński, et esmalt tuleks pühapäevased valimised Ungaris siiski ära oodata.