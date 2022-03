ÜLEVAADE ⟩ Ungari opositsioon ohustab Fideszi ainuvõimu

Kui praegu on Orbáni juhitud võimuparteil parlamendis 133 kohta 199st, mis on neile seni andnud parlamendis võimsa, kahekolmandikulise enamuse, siis ilmselt suudab opositsioonierakondade ühinemine Fideszi senist võimu kahandada.

Ungaris on kasutusel küllaltki keeruline valimissüsteem, mis soosib selgelt kõige tugevamat parteid. Varem tähendas see, et kui opositsiooniparteid ei leidnud valimisringkonnas just ühist kandidaati, siis jagunesid nende hääled eri parteide kandidaatide vahel, mistõttu saavutas enamasti kindla võidu Fideszi kandidaat.