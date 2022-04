Bideni sõnul võis Putin panna mõned nõunikud koduaresti

Biden sõnul on ta skeptiline ka Venemaa lubaduste suhtes, et Ukraina teatud osades kavatsetakse sõjategevust vähendada.

«Putin näib olevat isoleeritud ja on viiteid sellele, et ta on vallandanud või pannud mõned oma nõunikud koduaresti,» vastas Biden ajakirjanikele, kui temalt küsiti Suurbritannia ja USA luure avalduste kohta, et Putin ei saa paikapidavat teavet Venemaa armee probleemide kohta Ukrainas.