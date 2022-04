IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina väed teevad Vene sõdurite ümbergrupeerimise tuules edusamme

Mariupoli lähistel lasid Vene väed alla ukrainlaste transpordikopteri - surnukehade järgi otsustades oli tegu raskelt haavatute meditsiinievakuatsiooniga. Väga riskantne operatsioon igatahes ukrainlaste poolt - minna läbi vaenlase poolt hõivatud territooriumi kopteriga omasid ära tooma. Paraku riskid realiseerusid.

Ukraina vägi pole paraku papist ja nemad sõdivad rohkem ajudega ja oma võitlejate elusid ja tehnikat säästes. Seetõttu pole olukord sugugi lootusetu.

6) Zaporižžja suunal on ukraina vägi vabastanud Guljaipolest ida pool asuvaid külasid - Vesele, Zelenyi Hai, Chervone. Vene okupandid üritavad Novozlatopili ja Lyubimivka joonel veel vastupanu osutada. Taas oluline areng, kuid palju teed on veel minna. Vene armee on rumal, aga ta on suur ja selles mõttes võtab selle suure ja lolli massiga tegelemine aega. Mariupoli kaitsjatel lõunas paraku väga palju aega pole.

7) Hersoni oblastis on taas pisut liikumist olnud. Ukraina vägi alustas põhja poolt Krõvõi Rigi suunast vastupaletungi ja kahelt poolt - Novovorontsovka kaudu Dnerpi ääres ning läänes Kotšubeivka kandist.

Vene okupatsioonijõud üritasid Hersoni lähistel rünnata Aleksandrovka suunal positsioonide taastamiseks, kuid nähtavasti ebaõnnestunult.

Ukrainlased on sealkandis suutnud ka ühe suurtükipatarei hävitada, mis leiti drooni abiga. Muidugi märgiti juurde, et sealkandis on analoogset tehnikat juba korduvalt puruks pekstud. Vene sõduritel on tõesti mingi tšernobaivka-sündroom välja kujunenud - kus nende tehnikat purustatakse, siis sinna panevad uue valmis.

8 ) Murettekitav areng on Mustal merel, kus raketikandja laev Admiral Makarov täiendas Sevastopoli sadamas oma tiibrakettide laadungit. Kõige ohustatud on ilmselt Odessa piirkond.

Vene okupandid on Ukraina pihta tulistanud juba 1370 raketti, millega on hävitatud 15 lennuvälja ja rohkelt olulist tsiviiltaristut. Viimaste objektide hulgas olid peamiselt kütusehoidlad ja mõnikord on sattunud ka põllumajandusettevõtted. Sõjategevuse tõttu on oma kodudest pidanud lahkuma vähemalt 7 miljonit ukrainlast, kellest pooled välismaale ja ülejäänud jätkavad hetkel sisepõgenikena.

Päevake hiljem võib taas üle kinnitada, et äsjased läbirääkimised Türgis ei too sõjategevuse kiiret lõppu, sest Venemaal puudub siiani motivatsioon tapmine ja purustamine pausile panna. Nende kallaletungi põhiraskus kandub lihtsalt mujale. Ilmselgelt pole Vene okupatsioonijõud suutnud saavutada strateegilist ülekaalu ning lühiajalise taktikalise üllatuse järel on nad pidanud kõikjalt taanduma. Nende lootus on, et tugevdades löögirusikat Izjumis ja Donbassis, suudavad nad kujundada uuel põhijõupingutuse suunal olulise läbimurde.

Venemaa püüab meeleheitlikult nende läbirääkimiste järel tugevdada oma positsiooni sõjaliselt. Kas näeme lähitundidel uut laiaulatuslikku raketirünnakut kogu Ukraina territooriumile, selgub juba lähitundidel. Selge on see, et võitlustahet need raketid ei suuda hävitada.

Veel paar sõna Euroopa riikide kangelaslikust vastupanust Putini otsusele nõuda gaasitarnete eest rublasid. Ma ei taha hetkel väga süübida makromajanduslikusse arutelusse, kuivõrd suur vahe on selles, kas eurod saadakse otse pangakontole või pärast konverteerimist.