EL püüab mõjutada Hiinat muutma suhtumist Venemaasse

Sellised kohtumised on iga-aastased, kuid jäid mullu pingete süvenedes vahele.

«Kohtumine keskendub rollile, mida me Hiinalt ootame, et ta oleks üheselt rahvusvahelise õiguse põhimõtete poolel ning avaldaks Venemaale kogu vajalikku mõju ja survet,» ütles ELi eesistuja Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clément Beaune.

«See ei olnud tippkohtumise algne eesmärk, kuid vajadus tingis selle,» lisas ta, öeldes, et kõne alla võetakse ka teised teemad nagu kliima ja kaubandus.

Nüüd on Hiina ja ELi suhteid halvendanud asjaolu, et Peking ei ole mõistnud hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse. ELis leidub neid, kes kardavad, et võib tekkida Hiina-Vene blokk USA, ELi ning nende liberaalsemate mõttekaaslaste vastu.