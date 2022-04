Holland tähistab eutanaasia legaliseerimise 20. aastapäeva

Haagis asuv keskus on maailmas ainus omataoline, kus jagatakse teavet, aidatakse arste ja pakutakse eutanaasiahooldust.

Hollandi eeskujule järgnes juba samal aastal Belgia ja eelmisel aastal sai Hispaaniast kuues riik, kus on eutanaasia on ameltikult lubatu.

Hollandis on surmaabi soovijate hulk hakanud kasvama. Eelmisel aastal oli neid 7666, enam kui 10 protsendi võrra rohkem kui aasta varem.

Enamiku moodustavad üle 60-aastased vähihaiged või mõne muu ravimatu haiguse all kannatajad.

«Kahekümne aasta eest, kui see seadus vastu võeti, siis seda teati, aga kindlasti ei kasutatud nii sageli kui praegu,» ütles Eutanaasia ekspertiisikeskuse direktor Sonja Kersten.

Põhjuseks on Hollandi vananev elanikkond, aga ka asjaolu, et eutanaasia ei ole enam tabu ning ühiskond on hakanud sellega harjuma.