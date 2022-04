Katki jäänud allveelaevatehing läheb Canberrale maksma 5,5 miljardit Austraalia dollarit

Kaitseametnikud olid sunnitud reedel opositsiooni küsimustele vastates tunnistama, et katki jäänud tehnig Prantsusmaale läheb kalliks maksma.

«Nii et maksumaksja peab käima välja kuni 5,5 miljardit dollarit allveelaevade eest, mida ei ole olemas?» küsis opositsioonisenaator Penny Wong.

Ta lisas, et täpne summa ei ole veel teada, sest läbirääkimised Prantsuse Naval Groupiga alles käivad.

Rahandusminister Simon Birmingham õigustas Prantsuse allveelaevadest loobumise otsust, öeldes, et see on lähikümnendeid arvestades vajalik.