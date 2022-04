Serbias hukkus kaevandusõnnetuses kaheksa inimest

«Inspektorid, politsei ja kõik asjaomased võimud on sündmuspaigal ja teevad, mida vaja, et selle tragöödia põhjus välja selgitada,» ütles kaevandus- ja energiaminister Zorana Mihajlović.

«Soko kaevandus on ohtlik kaevandus, ohtlik just metaani aspektist,» sõnas ta, kuid kinnitas, et rakendatud on rangeimad turvameetmed.