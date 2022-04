Inimõiguslased kutsuvad Ukrainat uurima võimalikke sõjakuritegusid

Veel kaht surnukeha nähti osaliselt betoonkamakate all ühes kaevus.

«Kui see leiab kinnitust, siis kinnivõetud võitlejate peksmine ja tulistamine jalgesse osutuks sõjakuriteoks,» ütles Human Rights Watch neljapäeva õhtul avalduses.

«Ukrainal on vaja näidata, et nad on suutelised ja tahavad vältida ning karistada rahvusvaheliste inimõigusseaduste tõsiseid rikkumisi,» seisis avalduses.