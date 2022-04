ÜRO: peatselt jõuab Tigraysse esimene abikonvoi kolme kuu jooksul

Tigray mässuliste sõnul on praeguseks 20 abiveokit nende kontrolli all asuval territooriumil Afari piirkonnas ning sõidavad sealt edasi Tigray piirkondlikku pealinna Mek«elesse.

»See on üks hea samm õiges suunas; siiski, põhiline on see, et küsimus pole selles, mitu veokit lubatakse, vaid selles, kas paigas on süsteem, mis tagaks vaba humanitaarligipääsu abivajajateni!« ütles Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF) pressiesindaja Getachew Reda Twitteris.