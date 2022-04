Ajal, kui USA ja Briti luureteenistused andsid nädalate kaupa hoiatusi, et Venemaa on kohe alustamas laiaulatuslikku pealetungi Ukrainas, säilitas Prantsuse sõjaväeluure juht kindral Éric Vidaud (55) optimismi. Ei-ei, Ukraina ründamise hind on liiga kõrge, venelased ei võta seda ette, kinnitas ta oma ülemustele, kirjutab Postimehe ajakirjanik Evelyn Kaldoja.