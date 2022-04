Hoolimata Putini dekreedist Vene gaasi vool kohe ei peatu

Eile ilmnes, et päris kohe siiski tarned ei katke. Vähemalt see gaas, mille eest on juba tasutud, jõuab kohale. «Kas see tähendab, et kui ei kinnitata rublades, siis lõigatakse gaasivarud 1. aprillist ära? Ei, see ei tähenda seda ega tulene sellest dekreedist,» tsiteeris Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi eilseid sõnu BBC.