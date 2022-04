Hiina eitab Venemaale kehtestatud sanktsioonidest mööda põikamist

«Me ei tee midagi tahtlikult, et hiilida mööda ameeriklaste ja eurooplaste Venemaale kehtestatud sanktsioonidest,» teatas välisministeerium.

Euroopa Liidu ja Hiina juhid pidasid reedel virtuaalkõnelusi ning EL-i juhid hoiatasid Hiina liidreid Venemaa toetamise eest viimase sõjategevuses Ukraina vastu või ka Moskva abistamise eest lääneriikide sanktsioonidest mööda põikamiseks.

Hiina on seni keeldunud Venemaa sissetungi Ukrainasse hukka mõistmast.

Washington on väljendanud kartusi, nagu võiks Hiina saata Venemaale sõjalist ja majanduslikku abi, et see tuleks toime lääne sanktsioonidega, mis nõrgestavad riigi majandust.

«Oleme sanktsioonide vastu ja nende sanktsioonide mõju võib levida ka ülejäänud maailmale,» tõdes Hiina välisministeeriumi Euroopa asjade osakonna peadirektor Wang Lutong pressibriifingul.

Euroopa tippametnikud hoiatasid Hiina juhti Xi Jinpingi, et mis tahes katse aidata kaasa Venemaa sõjale kahjustab Euroopa ja Hiina suhteid ning ärisektor jälgib seda pingsalt.

Algselt kaubandusele ja kliimamuutusele keskenduma pidanud kõnelusi varjutas lääne kartus, et Hiina võib Moskvat Ukraina ründamisel toetada.

Wangi sõnul ei tohiks toimuv mõjutada Hiina tavapäraseid ärisidemeid Venemaaga. «Isegi Euroopa on venelastega tavapärast äri ajanud,» ütles ta.

«Panustame maailmamajandusse, säilitades normaalse kaubanduse (Venemaaga), et vältida võimalikke tarne- ja tööstusahelate katkestusi,» lisas Wang.

Peking on Moskva suurim kaubanduspartner ning eelmisel aastal ulatus kaubanduse maht Hiina tolliandmete järgi 147 miljardi USA dollarini, olles võrreldes 2019. aastaga kasvanud üle 30 protsendi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen usub, et «Hiinal on Venemaa üle mõju». Ta väljendas lootust, et Hiina võtab oma vastutust selle sõja lõpetamiseks tõsiselt.