IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Kiievi loodesuunal on venelaste rindega sisuliselt lõpp

Ukraina peastaap vastas neile mõttearendustele omapärase huumoriga, teatades, et nemad ei tea, mis seal «Belgorodi rahvavabariigis» toimub ja seetõttu ei kommenteeri juhtunut, aga avaldasid kartust, et sääraseid asju võib kõikjal Venemaal juhtuda veel.

Kahtlemata toob piiriäärase suure kütuseterminali õhkulaskmine kaasa logistilisi probleeme Izjumi suunal tegutsevale ründegrupile. Eile olid Belgorodi tanklad ummistatud kilomeetritepikkustest järjekordadest, sest venelaste seas tekkis paanika. Ja siit tuleb selle operatsiooni teine ja olulisem mõju - psühholoogiline.

Mida see siis õigupoolest tähendab, et Ukrainal pole õhuväge, aga kopterid lendavad ja lasevad rakette? Kuidas selgitada eduka plaanipärase «erioperatsiooni» kandumist Venemaa territooriumi sügavusse? Milline on vene armee tegelik võimekus kaitsta rahumeelset taevast Venemaa kohal, kui tõsiselt jamaks läheb? Need küsimused muutusid ühtäkki väga aktuaalseks ka seal, kus seni vaadatakse ainult vene televisiooni.

Kuna Venemaa on suunanud fookuse Donbassi täielikule okupeerimisele ja võimalik, et ka tegevuse intensiivistamisele lõuna rindel, siis on oodata selles piirkonnas küllaltki rasket perioodi Ukraina kaitsjatele.

Kremli kõneisiku Peskovi sõnutsi pole neil samuti põhjust Belgorodi intsidenti kommenteerida, kuna sellele peaks andma hinnangu Vene kaitseministeerium. Samal ajal ei seadnud ta kahtluse alla Venemaa üleolekut Ukraina õhuruumis, kuid ei suutnud toimuvat kuidagi selgitada. Siiski märkis, et see intsident takistab läbirääkimiste sujuvat kulgemist.

6) Izjumi suunal ongi okupantide surve tugevnenud ning ukraina vägi pidi ajutiselt taanduma linna lõunaosast pealepressiva vastase arvulise suure ülekaalu tõttu. Eelkõige olevat see teoks saanud tänu kohalike reeturite kaasabile, aga sellest kirjutasin juba eelmises sissekandes.

7) Rubižne-Severodonetski-Lõssõtšanski piirkonnas käib endiselt kõva tuletegevus - pean silmas kaudtule rünnakuid ukraina väe poolt kaitstavatele asulatele. Popasna kandis ründas ukrainlaste õhkukaitse kahte okupantide ründekopterit. Üks pääses üle noatera peibutus rakettide abil, teine Mi-28 sai tabamuse tagumikku ning prantsatas maha ärakoksatud sabaga.

8 ) Marjinka kandis oli taas kasutatud fosformoona. Kuna eilsega jõudis Debaltseve kanti mööda raudteed miski tehnikalaadung, võib selles lõigus eeldada lähipäevil aktiivsuse kasvu.

Mees eile Mariupolis sõitmas jalgrattaga purustatud elumajade taustal. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix

9) Mariupolist pole tulnud olulisi uudiseid, kuid paistab, et vene okupantide üksused pressivad vaikselt peale kesklinna suunal, liikudes mööda kitsast koridori kvartal kvartali järel.

10) Kesköö paiku kõlasid Dnipro linnas rohked plahvatused, oletatavasti langes sinna hulk rakette. Samad Uudised Krõvõi Rigi kohta - samuti plahvatuste heli. Hommikul tuleb ilmselt täpsustatud andmeid kahjustuste ja tabamuste kohta.

11) Hersoni kandis - ja see pole nali - Tšernobajevka lennuvälja piirkonnas oli taas plahvatusi. Meenutuseks, et see on vene okupantide kontrolli all olev plats, kus on juba tosin korda lennanud õhku kallist vene tehnikat ja mõni kindral lisaks. Vastu ööd tuli teade, et sealkandis möllab miski suur tulekahju. Pole see okupandi elu Hersonis ka kerge.

Olgugi, et pealinn ja Tšernigov põhja suunal on saanud hulga julgustavaid arenguid, pole sellega veel asjad kaugeltki lõppemisjärgus. Kuna Venemaa on suunanud fookuse Donbassi täielikule okupeerimisele ja võimalik, et ka tegevuse intensiivistamisele lõuna rindel, siis on oodata selles piirkonnas küllaltki rasket perioodi Ukraina kaitsjatele.

Survet pakuvad nii Putini soovimatus sattuda kompromissolukorda Zelenskiga, kui ka lähenev 9. mai, milleks võidakse seada eesmärke tuua mingisugunegi «võit» ükskõik millise hinnaga.