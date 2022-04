Endine sõjaroimade prokurör: Putini kohta tuleb välja anda vahistamismäärus

«Putin on sõjakurjategija,» ütles Rwanda ja endise Jugoslaavia sõjakuritegude uurimisega tuntuks saanud Del Ponte laupäeval ajalehele Le Temps.

75-aastane šveitslane leiab, et rahvusvaheline vahistamismäärus Putini ja teiste Venemaa kõrgete ametiisikute suhtes on vajalik, et võtta nad vastutusele sõjakuritegude eest, mis on toime pandud pärast seda, kui Moskva alustas 24. veebruaril täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Viis nädalat pärast kallaletungi algust on tapetud tuhandeid inimesi, miljonid on pidanud oma kodudest lahkuma ja paljud Ukraina osad on langenud varemetesse.

Del Ponte sõnul on vahistamismäärus oluline signaal selle kohta, et uurimine saab teoks.

«See on ainus olemasolev vahend, mis võimaldab sõjakuriteo toimepanija vahistada ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette tuua,» rääkis ta.

Del Ponte möönis, et see ei pruugi tähendada Putini tegelikku kohtu ette toomist. «Kui ta jääb Venemaale, siis seda ei juhtu. Kuid tal oleks võimatu oma riigist lahkuda ja see oleks tugev signaal, et palju riike on tema vastu.»

Haagis baseeruva ICC peaprokurör avas võimalikke sõjakuritegusid puudutava uurimise 3. märtsil, saades selleks enam kui 40 riigi toetuse.

Del Ponte ütles, et tema kogemus endise Jugoslaavia jaoks loodud rahvusvahelise kriminaaltribunali peaprokurörina annab lootust, et ühel päeval Putin vahistatakse ja tema üle peetakse kohut, nagu peeti kohut endise Jugoslaavia presidendi Slobodan Miloševići üle.

Ta lisas, et süüstavaid tõendeid tuleb leida ka teiste kõrgete poliitiliste ja sõjaväelaste vastu. «Raskus seisneb just selles, kuidas jõuda käsuahela tipuni, et kindlaks teha, kes sõjakuriteod kavandas, korralduse andis ja neid sooritas.»

Ukraina ei ole Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma Statuudiga liitunud, kuid ta tunnustas 2014. aastal ICC jurisdiktsiooni sõjakuritegude üle, mis on toime pandud tema territooriumil.