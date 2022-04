Somaalimaal hävis tohutus tulekahjus pealinna peamine turg

«See paik oli Hargeisa majanduslik kese ja ehkki tuletõrjujad andsid endast tule ohjeldamisel parima, on turg hävinud.»

Ta märkis, et põlengu oleks ehk saanud kontrolli alla ka kiiremini, kuid tuletõrjujate tööd raskendasid probleemid ligipääsetavusega. Nimelt oli turg poode ja kokkuklopsitud lette tihedalt täis ning korralike tänavate asemel olid seal vaid kitsad läbikäigud.

Ta ütles, et valitsus eraldab õnnetusele reageerimiseks miljon dollarit.

Hargeisa kaubanduskoja esimees Jamal Aideed rõhutas, et turu hävinemine on üüratu kaotus, kuivõrd see moodustas 40-50 protsenti linna majandusest.