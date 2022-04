Hispaania veokijuhid otsustasid streigi ajutiselt peatada

Veokijuhtide streik, mille raames on tõkestatud teid ja organiseeritud pikette, algas 14. märtsil ning on viinud paiguti toidukaupade nagu riis, jahu, munad ja piimatooted nappuseni.

Ühendusse Platvorm Transpordi Kaitseks koondunud autojuhid ja veokiomanikud nimetasid pakkumist toona ebapiisavaks ja tõotasid streiki jätkata, kuid protest on sestsaati hoogu kaotanud.

Laupäeval lepiti kogunemisel Madridi lähedal asuvas bensiinijaamas kokku aktsiooni peatamises. Veokijuhtide kõneisik Manuel Hernandez rõhutas aga, et otsus on ajutine ega tähenda streigi lõppu, edastas ringhääling RTVE.

Hispaania on kimpus inflatsioonist ja elukalliduse tõusust tingitud sotsiaalse rahulolematusega, mida on süvendanud Vene invasioon Ukrainasse ja selle majandustagajärjed. Tööseisakuid on ette tulnud ka tööstuses, põllumajanduses ja kalameeste seas.