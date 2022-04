IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Hoolimata Ukraina armee edust, pole Vene pool oma vallutusplaanist karvavõrdki loobunud

Vene okupantide sõjalised kaotused Ukraina peastaabi andmeil on järgnevad - ründajaid 17800 (+100), tanke 631 (+6), soomusmasinaid 1776, (+25) suurtükke 317 (+1), raketiheitjaid 100 (+4), õhutõrjesüsteeme 54, lennukeid 143, helikoptereid 134 (+3). Seekord lennukitel nulliring, aga seevastu koguni kolm kopterit - vähemalt üks neist on moodne Mi-28, mis lasti alla Popasna kandis õlalt lastava õhutõrjeraketiga.

1) Kiievi loodesuund on nüüd põhimõtteliselt Vene vallutajatest puhas, Tšornobõli elektrijaamas heisati taas Ukraina lipp ning Valgevenes manitsetakse hoidma eemale radioaktiivsest tsoonist saabunud vene okupantidest. Puhastuspatrullid tuvastavad okupatsiooni all olnud aladel palju häirivat - kinniseotud kätega tapetud tsiviilisikud, Guta külas Kiievist põhjas leitud märtsis kadumaläinud ukraina fotograafi-dokumentalisti kahe kuulihaavaga surnukeha ja varastatud pesumasinaid täis laetud veoautode vrakid.

Viimasega kõlab hästi kokku sotsiaalmeedias leviv must nali okupandi kõnelustest Venemaa omastega: «Harkivi võtsite ära? - Ei. - Kiievi võtsite ära? - Ei. - Mille te siis seal ära võtsite? - No hakklihamasina, blenderi ja garderoobikapi võtsime.»

Butša linnatänavatel on näha lebamas Vene sõdurite poolt tapetud tsiviilisikuid, Foto: Ronaldo Schemidt/AFP/Scanpix

2) Tšernihivi ümbruses on lisaks eilsetele vabastatud Šestovõtsõja ja Mihhailo-Kotsjubinskoje asulad. Üks Tšernihivis lõunas ja teine edelas, mõlemad Desna jõest teisel pool Ukraina vägede pealetungi suhtes, mis tähendab, et ilmselt tekib sinna üsna pea veel häid uudiseid. See tähendab ühtlasi, et Tšernihivist on võimalik võrdlemisi turvaliselt sisse-välja liikuda nii tsiviilelanike evakueerimiseks kui humanitaarabi tootmiseks. Pommitamisohu mõttes on seal ohutase endiselt kõrgel, kuna Tšernihivist põhjas ja kirdes võivad olla okupantide üksused. Õhtul teatasid Horodnja võimud Tšernigivist kirdes, et okupandid on selle asula hüljanud.

Varem toime pandud Oskili veehoidla õhkulaskmine on põhjustanud suuri üleujutusi Svjatogorski kandis, kuna Põhja-Donetsi jõetase tõusis kiiresti ning jõgi on läinud üle kallaste.

3) Sumõ oblastis Konotopi suunas olevat Venemaa piiri poolt taas sisenenud märkimisväärsed vene okupatsioonijõud. Mida nad seal täpselt otsivad, veel ei tea, aga eilsest sissekandest meenutuseks, et seal piirkonnas hakati huvi ilmutama kohalike võimuorganite suhtes. Ei ole välistatud, et venelased püüavad sinna mingi platsdarmi jätta. Võimalik, et perspektiiviga mõne «rahvavabariigi» korraldamiseks, sest kui suurt pilti vaadata, siis tegutsevad nad ilmselt lootuses kõigepealt piirata sisse Ukraina Kaitseväe üksused Donbassis, seejärel liikuda põhjast ja lõunast kusagil Dnepri vasakkaalda joonel kokku, et hõivata kogu Ida-Ukraina. Vene propagandakanaleid vaadates võib see olla uus kavatsus. Samas on Ukraina armee juba korduvalt näidanud, mida ta Putinite ja vene sõjalaevade kavatsuste kohta arvab.

Pärast Hersoni oblasti seadusandliku kogu avaldust Ukraina territooriaalse terviklikkuse kohta pole Vene okupantidel õnnestunud käivitada «legitiimset» protsessi rahvavabariigi välja kuulutamiseks.

4) Harkiv on saanud 39 pommirünnakut. Ukraina president Zelenskõi kommenteeris põhja pool Venemaal Belgorodis toimunud rünnakut kütuseterminalile sõnadega, et ta ei kommenteeri ühtegi enda kui Ukraina kaitseväe ülemjuhataja käsku.

Mis on nüüd piirkonnas juurde lisandunud - paistab, et okupantide raketid on hakanud tihedamalt lendama naaberpiirkondades.

Ukraina sõjaväelased patrullimas Mõkolajivi oblastis asuva küla teedel. Foto: Gilles Bader/ZUMAPRESS.com