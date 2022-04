Iraani sõnul on kokkulepe tuumaleppe taastamiseks lähedal

Hiljem teatas Vene välisminister Sergei Lavrov Moskvas, et on Washingtonilt vajalikud tagatised kaubanduseks Iraaniga saanud.

JCPOA annab Iraanile sanktsioonileevenduse vastutasuks tuumaprogrammi kärpimise eest, mis tagaksid selle, et Teheran ei tegele tuumapommi arendamisega. Iraan on sellist kavatsust alati eitanud.

Viini kõneluste eesmärk on tuua Ühendriigid tuumaleppesse tagasi, mis tähendaks, et USA tühistab sanktsioonid ja Iraan asub lepet järgima.

Üks Teherani peamisi nõudmisi on see, et USA võtab terroristide nimekirjast maha Iraani revolutsioonikaardi. Hiljuti kinnitas Washington siiski, et revolutsioonikaardi osas jäävad sanktsioonid kehtima.