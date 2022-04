FOTOD ⟩ Neljandat ametiaega ihkav Orbán lubas suurt võitu

Päev enne hääletust Budapestis toetajate ette astunud Márki-Zay möönis, et valimised on nende jaoks keerulised, arvestades 12 aastat kestnud ajupesu Fideszi võimu all, kuid ta toonitas, et opositsiooniliit on võidu lävepakul, vahendas AFP.