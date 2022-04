KOMMENTAAR ⟩ Liikudes Putini-järgse Venemaa poole

Äsja ilmus Vene sõltumatu ajakirjaniku Farida Rustamova sulest huvipakkuv sissevaade idanaabri eliidi meeleoludesse. Väidetavalt on need süngelt-sõjakalt otsustavad ning võimalik kokku võtta ühe frivoolse väljendiga: «Aga me nüüd kõigile neile alles keerame!» Seejuures on silmas peetud kõiki «neid», kes Venemaad sanktsioonidega ahistavad.