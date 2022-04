Macron: Venemaa peab kuritegude eest Ukrainas vastust andma

«Minuni on jõudnud teave, mis viitab massilistele Vene väeüksuste väärtegudele Ukraina linnades, mida nad on viimastel nädalatel okupeerinud, eriti Butša piirkonnas,» ütles ta AFP-le saadetud avalduses.

Macron on korduvalt kõnelenud Vene presidendi Vladimir Putiniga alates 24. veebruari sissetungist Ukrainasse ning on püüdnud vältida Kremli ärritamist, nimetades tankide või lennukite saadetist Ukrainale «punasteks joonteks».

Poola asepeaminister Jarosław Kaczyński süüdistas pühapäeval avaldatud intervjuus Prantsusmaad ja Saksamaad, et need on liiga lähedased Venemaaga.