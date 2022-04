Macron soovib Venemaa suhtes uusi sanktsioone

«Tegemist on väga selgete viidetega sõjakuritegudele. Butšas oli Vene armee,» ütles Macron raadiojaamale France Inter pärast ühishaudade ja sadade surnukehade leidmist Kiievi loodepoolses eeslinnas.

«Need pildid on talumatud. Rahvusvaheline kohtusüsteem peab asuma tööle. Need, kes on nende roimade taga, peavad vastust andma.»