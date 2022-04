OTSEÜLEKANNE PRESSIKONVERENTSILT ⟩ Eestis on külas Prantsusmaa kaitseminister Florence Parly

NATO liikmesmaid Eestit ja Prantsusmaad seob tihe kaitsekoostöö. Eesti on osalenud alates 2018. aastast Prantsusmaa juhitud lahingumissioonil Barkhane Malis ja alates 2020. aastas selle all tegutsevas erioperatsioonide sihtüksuses Takuba. Prantsusmaa on samal ajal Tapale NATO eelpaigutatud pataljoni vägesid saatnud alates 2017. aastast.