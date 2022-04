IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupandid sihivad kõike, mis hoiab Ukrainat töös ja majanduse elus

Lisaks on õhtupoole tulnud teateid ka Lääne-Ukraina pihta tehtud raketilöökidest Rivnes, Ternopilis, ja Hmelnitski oblastis - need olid ka Vene kaitseministeeriumi poolt välja kuulutatud.

Okupandid sihivad kõike, mis hoiab Ukrainat töös ja majanduse elus. Soovivad põhjustada seisakut ja nälga. Millalgi peab maailm hakkama sellele reageerima, et Venemaa oma raketivõimekust õhust, maalt ja merelt niivõrd karistamata kasutab tsiviilinfrastruktuuri suhtes. Kui õhk ja meri kinni pandaks, saaksid ukrainlased maa peal ise hakkama.

5) Izjumi ümbruses teatatud intensiivsest lahingutegevusest, pühapäeval sai ukrainlastel seal muuhulgas ka Su-34 lennuk alla lastud. Vene üks moodsamaid lennumasinaid, piloot võeti vangi. Izjumi elamufondist on hävitatud umbes 80%.

Kogu Ukrainas on purustatud ligi 8000 elumaja. Nende endistel asukatel pole enam oma kodu. Taastamine võtab miljardeid eurosid. Teine küsimus, et kes need kõik suudab üles ehitada, kui meil on isegi rahuajal kõikjal ehitajaid puudu.

Mingil põhjusel hindas üks Ukraina allikatest Izjumi suunda Vene okupantide seisukohalt vähe mehitatuks, kuna kogu ressurss minevat hetkel Donbassi rindele ehk Luhanski-Donetski oblastitesse Vene poolt.

Sõjaliselt oleks eeldanud vastupidist tegevust, sest Luhanski-Donetski suunal on ukrainlastel korralik kaitseliin välja arendatud, mis pole eriti liikunud viimased 6 aastat ning Izjumi poolt lähenetaks sellele nii-öelda selja tagant. Lähimad päevad annavad arutust. Venelaste rumalust ei tohi neile pahaks panna, ainult selle eest tänulik olla.

6) Põhilöögisuunad Donbassis on Severodonetski linnastu, Popasna ja Donetskist lõunas asuv Marjinka. Ühelgi neist pole Vene okupatsiooniväed märkimisväärset edu saavutanud. Küll on nad seal kõvasti pommitanud ja Severodonetskis on üks elumaja, mis sai juba kolmanda pommitabamuse.

Mariupolis surnud tsiviilisik. Foto: IMAGO/Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

7) Mariupolis pole Vene okupantidel teadaolevalt märkimisväärset edenemist olnud ning samas on Azovi pataljon seal jälle mõned tehnikaühikud vanarauaks teinud ja isegi sõjavange võtnud.

Türki ja Prantsusmaa on pakkunud oma abi tsiviilelanike evakueerimiseks meritsi. Vaevalt, et Venemaa kedagi oma operatsioonialale lasta soovib. Pealegi on nad kogu mere miine täis lasknud. Ilmselt annab neid sealt nüüd tükk aega traalida, kui esimesed eksemplarid jõudsid juba päevade eest Türki ja Rumeenia vetesse.

Ukraina vägi on siiski tõestanud, et suudab korralikult sõdida ning ei jookse laiali, nagu Afganistani armee, mis loovutas koheselt kõik USA poolt jäetud vahendid Talibanile.

8 ) Aktiveerunud on taas okupantide tegevus Hersoni ja Mõkolajivi piirkonnas. Seda küll ainult kaudtule ja raketilöökide näol seni. Raketiheitjatega on lastud Krivõi Rigi äärelinna, lisaks Apostolove piirkonda. Kasutatud on taas Tornado-S (Smertši kaasaegsem analoog) süsteemi ja kassettmoona.