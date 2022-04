Ukraina ajakirjanikud: Vene vägede ränki kuritegusid tuleb avalikustada

«Vene väed ei võitle Ukrainas mitte ainult Ukraina armeega, vaid piinavad, mõrvavad ja põletavad ka tsiviilelanikke. See on genotsiid Ukraina elanike vastu. See sünnib praegu, 21. sajandil! Peame üheskoos selle peatama ja tagama, et see ei korduks enam mitte kunagi ega mitte kusagil,» rõhutavad Ukraina ajakirjanikud.

Nende kinnitusel on vaenlase pealetungi aluseks laiaulatuslik propaganda ja ebainimlikustamine, mis ei ole vastuvõetavad vabale inimkonnale. «Nagu teate, alustas Vene Föderatsioon 24. veebruaril sõda Ukrainas. Täiemahuline sõjaline rünnak Ukrainas jätkub, linnu ja taristut rünnatakse pidevalt õhust, merelt ja maalt. Ukraina «demilitariseerimise» ja «denatsifitseerimise» ettekäändel püüdleb Venemaa teiste eesmärkide poole. Vaenlane hävitab terveid linnu ja tapab süütuid tsiviilelanikke, nende seas naisi ja lapsi. Sellisel «abstraktsel» moel hävitatakse tohutult inimelusid,» märgivad Ukraina ajakirjanikud.

«Samal ajal, kui loete meie kirja, on meie inimesed, koolid, haiglad, lasteaiad ja elurajoonid Vene armee pidevate rünnakute sihtmärgiks. Rahvusvahelised organisatsioonid nagu ÜRO on tõendanud arvukalt tsiviilisikute massimõrvade, vägistamiste, riisumiste, inimröövide ja mahalaskmiste toimumist. Venemaa jätkab avalikult rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist. See on vabale maailmale vastuvõetamatu,» seisab pöördumises.

Ukraina ajakirjanikud tänavad oma kolleege teistest riikidest toetuse eest. «Sõda on ajakirjanikele alati keeruline väljakutse. Kümned kolleegid edastavad oma elu ja tervise hinnaga maailmale tõde sõjaõudustest Ukrainas. Mitmed neist on langenud rünnakuohvriks. Palume teil avalikustada Venemaa sõjaväe barbaarsed metsikused. Me mõistame, et teie riigid elavad rahus ja militaarretoorika ei ole oodatud. Kuid me kinnitame teile siit, sõja keskelt, et see sõda on kogu vaba maailma eest. Peame tegema oma parima, et ära hoida uusi rünnakuid, kust iganes need võiks tulla. Praegu on ohu allikaks Venemaa oma liitlastega,» rõhutavad Ukraina meediatöötajad.