FOTOD ⟩ Postimees Kiievis: Purustatud külad ja Vene tankid Kiievi-Tšernihivi maanteel

Skibini külas on peaaegu kõik teeäärsed majad kas purustatud, põlenud või saanud kannatada. Sisuliselt võib öelda, et küla enam pole peale märtsi keskpaiku seal käinud ägedaid lahinguid.

Kõige hämmastavam on see, et külas elab veel ka inimesi. Kuna maantee on nii purustatud, siis otsime edasisõitmiseks kõrvalisi teid ümber küla. Küsime teed ühelt vanalt mehelt, kes jalgratast käekõrval lükkab. Ta näitab kõigepealt teed ja siis oma maja. Majast pole püsti jäänud ühtegi seina, see on rusuhunnik.