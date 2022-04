ÜLEVAADE ⟩ Orbáni seljavõit seab Ungari kokkupõrkekursile ELiga

«Oleme võitnud suure võidu – nii suure võidu, et ehk on seda näha Kuult ja kindlasti Brüsselist,» kuulutas Ungaris alates 2010. aastast võimul olev peaminister. «Kogu maailm on näinud täna õhtul Budapestis, et kristlik-demokraatlik poliitika, konservatiivne kodanike poliitika ja patriootlik poliitika on võitnud. Me ütleme Euroopale, et see pole minevik, see on tulevik, meie ühine Euroopa tulevik.»