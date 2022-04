Prantsusmaa kaitseminister lubas üritada igati Ukraina relvasoove täita

«Viimased pildid Kiievi piirkonnast, eriti Butša linnast illustreerivad, kui kaugele on läinud vägivald selles konfliktis. Me seisame Ukraina inimeste kõrval neil väga rasketel aegadel. Ja meile avaldab rohkem kui kunagi varem muljet Ukraina vastupanu. Maailm peab teadma tõde Butšas ja Kiievi ümbruses toimunust,» rõhutas Parly eile ühisel pressikonverentsil Eesti kaitseministri Kalle Laanetiga (RE). «[Prantsusmaa] president [Emmanuel] Macron ütles väga selgelt, et see ei saa jääda tagajärgedeta.»