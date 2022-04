Prantsuse viinamarjakasvatajatel oli 75 aasta külmim aprilliöö

Kasvatajad põletasid küünlaid, pritsisid vett ning kasutasid tuuleturbiine, et kaitsta oma saaki miinuskraadide eest. Pariisit idas asuvas Marne'i departemangus Mourmelonis mõõdeti rekordiline -9,3C.

Ekspertide sõnul on kevadine külmalaine üha sagedasem kliimamuutuste tõttu.

Prantsuse ilmaennustusagentuuri Meteo France sünoptiku Patrick Galois' sõnul kerkisid temperatuurid esmaspäeval, ent ta hoiatas, et miinuskraade võib veel ette tulla nii riigi edela- kui keskosas.

«See on väga halb. See tabas valusalt üleöö. See mõjutab paljusid puuviljakasvatajaid,» ütles talupidajate ametiühingu FNSEA president Christiane Lambert AFP-le.