IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene okupandid varastavad Mariupolisse mõeldud humanitaarabi

Samuti ei saa hetkel väita nagu ukrainlased oleks kuskil läänesuunal olulisel määral rinnet murdnud ning pääsenud lähedale Mariupoli linnale kas Berdjanski või Melitopoli kaudu. Mõistan positiivsete uudiste vajadust, kuid rindeuudised neid ei kinnita.

Vene väed hävitasid 3. aprillil Odessas kütusehoidla. Foto: Vincenzo Circosta / ZUMA / Scanpix

Diplomaatiliste suhete katkestamine kahe riigi vahel on oma veealuste karidega ning kahtlemata erandlik meede. Kui keegi arvab, et ütlesin selle välja eile Vikerraadio «Välistunnis» lihtsalt hetkeemotsiooni ajel, siis nii see kindlasti polnud.

Püüdsin ka põhjendada, et nende suhete jätkamise otstarbekus Venemaaga peaks praegusel ajal olema vettpidavalt argumenteeritud. Milleks need praegu vajalikud on? Kas Eesti suudab reaalselt diplomaatilisel rindel Venemaaga suheldes midagi saavutada? Kas meil on pidada mingeid olulisi läbirääkimisi?

Jah, võimalik, et üks põhjendus võiks kõlada nii, et siis säilib kanal teiste riikide diplomaatiliste esinduste inimestele Moskvas Ukraina ja Eesti asju selgitada. Samas tuleb anda endale aru, et see toimuks sellisel juhul sõjaroimarite lipu lehvides Tallinnas ning nende normaalse elukorralduse jätkudes.

Jah, meil on Venemaal veel Eesti kodanikke. Praeguseks peaks igaüks neist küll olema adekvaatselt ära hinnanud, millised on tema jaoks Venemaal jätkuva viibimise riskid. Kas konsulaarabi peaks jätkuma - saadiku väljasaatmisel on selleks võimalus.

Samas tuleks nüüd tõsiselt kaaluda, kas poleks õige hetk mõneks ajaks lipud kokku kerida ning jätta demurinid koos karaganovitega omas mahlas hauduma.

Samas jäävad saadiku väljasaatmisel alles kümneid teised saatkonnatöötajad alles, kes saavad jätkata oma tavapärast elu Euroopa Liidus, nagu midagi poleks juhtunud. Teatud erakordsetes oludes peavad väärtuspõhised otsused sündima ka siis, kui nendega võib kaasneda mõningane kahju. Sest selle väikese kahju vältimisel tehtud väärtuspõhised kompromissid toovad tavaliselt kaasa veelgi suurema kahju.

Igal juhul minu austus ja lugupidamine nende inimeste suhtes, kes on Venemaal pidanud ja peavad edaspidigi oma tööd tegema Eesti huvide kaitsmisel. Moskva saatkonna ja selle inimestega seoses on palju ilusaid mälestusi, ka Pihkva ja Peterburi esindustega seotud inimestega.

Ja selle kaasnevaks mõjuks oleks Vene diplomaatide lähetusvõimaluste piiramine tsiviliseeritud maailmas. Meil on seevastu olulisi kohti, mis võivad vajada juurde mehitamist ja tugevdamist.

Gruusia võib olla üks näide, kelle sanktsioonidega mitteühinemise lugu on selgitatav küll mitmete asjaoludega, arvestades vastusammust Saakašvili varjamise eest Ukrainas kuni vene investeeringuteni või valitsuse venelembuseni, kuid samuti võimalik, et nendega ei tehtud piisavalt tööd, et eelnevalt mainitud argumendid ära siluda.