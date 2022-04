Iga päev toob Kiievi eeslinnades avalikuks uusi võikaid kuritegusid, mida Ukraina võimude väitel sooritasid taganema löödud Vene väed.

Täna viisid Ukraina võimud Kiievis viibivad välisajakirjanikud juba niigi Vene sõdurite kuritegude poolt kurikuulsaks saanud Butša linnas ühele väiksele äärelinna tänavale, kus ootasid äraviimist kuus söestunud surnukeha. Osad olid neist nii ära põlenud, et raske oli neid isegi pidada inimeste surnukehadeks.

Butša, venelaste poolt mahalastud ja põlema pandud inimesed Foto: Ain Liiva

Ajakirjanike juuresolekul tõstsid Ukraina kohtumeditsiini ekspertiisi töötajad inimjäänused mustadesse kilekottidesse. Igasse kilekotti üks inimene. Mitmes osas. Ühtki inimest polnud võimalik ühes tükis ära viia.

Kiievi oblasti politseiülem Andrei Nebetov ütles, et hirmus leid avastati eile. Tema esialgsetel andmetel on tegemist nelja naise ja kahe mehega. Üks naistest võib olla teistest olulisem noorem, arvatavalt alaealine.

Paremini säilinud surnukehadel on Nebetovi sõnul esialgsetel andmetel kuulihaavad. Teised laibad olid nii söestunud, et polnud võimalik veel öelda, kas ka neil olid kuulihaavad. Inimeste leidmiskohast leiti Nebetovi sõnul padrunikesti.

«Meie esialgse hinnangu järgi lasid Vene sõdurid need inimesed maha ning panid seejärel oma kuriteo varjamiseks põlema,» ütles Nebetov ajakirjanikele.

Kas need kuus inimest tapeti, kui Vene väed hakkasid eelmisel nädalal Kiievi alt taganema, või juba varem, ei osanud politseijuht veel öelda. Kiievi loodeosast vähem kui kümne kilomeetri kauguses asuv Butša oli Vene vägede valduses märtsi algusest.

Hukkamiskoha läheduses elavad vähesed inimesed ütlesid ajakirjanikele, et nemad ei näinud nende inimeste tapmist, sest kartsid oma kodudest väljuda kõik need nädalad, millal Vene sõdurid linnas võimutsesid. «Politsei on rääkinud meile, et ilmselt oli see üks pere, kes niimoodi tapeti,» ütles üks elanikest Aleksandr.

Pärast Vene vägede lahkumist on viimastel päevadel on Butšast ning kõrvalasunud Iripini, Hostomeli ja Borodjanka linnakestest leitud kümneid ja kümneid tapetud Ukraina tsiviilelanikke. Ukraina meedia andmetel tänaseks isegi juba üle saja. Paljudel tapetutel on selged piinamisjäljed. Tapetuid on leitud tänavatel, keldrites ja kiiruga kaevatud ühishaudadest.

