POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ NATOs usutakse, et Vene väed tegutsevad kõikjal samamoodi nagu Butšas

Sama meelt oli eile Postimehega rääkides Jüri Luik, Eesti suursaadik NATOs. «Butša ei ole tegelikult väga suur asula. See on ainult jäämäe veepealne osa,» sõnas ta. «On täiesti selge, et kui vabastatakse teisi territooriume, kus Vene okupatsioon on toimunud, näeme täpselt samasugust pilti. Loomulikult ei sooritatud ainult seal linnas sõjakuritegusid.»