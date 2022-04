POSTIMEES BUTŠAS ⟩ FOTOD JA VIDEO: Iga linnaelanik teab rääkida loo tapetud tuttavatest

Andrei sõnul suri eile nende eakas naabrimees: «Lamab praegu üksi korteris. Ilmselt sai kõigest üleelatust südamerabanduse. Räägitakse, et tema poeg leiti tapetuna.»

Tatjana Tretjak. Foto: Ain Liiva

Butša keskuses humanitaarabi jagamist oodanud Tatjana Tretjak (72) rääkis, et istus kuu aega oma kodumaja keldris, sest kohe kui Vene sõjavägi sisse tuli, hakkas ta kartma, et kui läheb väravast kaugemale, siis lastakse ta maha. «Naaber, 45-aastane mees lasti maha. Kes teab, võib olla neile ei meeldinud, et läks valest kohast üle tee. Ega nemad ei hoiatanud, kui lasid,» rääkis Tatjana.

Tema sõbranna Vera Štšerbak rääkis, kuidas tema naabrimees sõdis Donbassis, aga suri mõned aastad tagasi. Vene sõdurid leidsid Butšas aga üles tema poja, kellel Vera sõnul murti näpud ja käed ning siis lasti maha.

Vadim Tretjaki (47) sõnul tuli tal tuttav rattaga Irpenist. Vene sõdurid võtsid kinni ja hiljem leiti ta surnuna. “Minu lähedal üks mees näitas meie sõduritele viite surnukeha oma maja keldris,” lisas ta järgmise traagilise loo.

Ja nii võis lõputult Butša inimestega täna rääkida. Igal ühel oli rääkida lugu, mis võistles teiste lugudega oma kohutavuselt, traagilisuselt ja hirmsate detailide poolest.

Vera Štšerbaki sõnul tuleks Venemaa president Vladimir Putin peale Vene sõdurite kuritegusid anda Ukraina inimeste kätte karistamiseks. «Me hakkame teda tükk haaval lõikuma ja igale haavale soola raputama, et ta piinleks samamoodi nagu meie inimesed. Nagu need noored tüdrukud, keda tema sõdurid vägistasid ja siis tapsid!» sajatas Vera. «Mina küll ei suuda olla nii humaanne, et teda vangi panna.»

Vadim Tretjaki sõnul suhtlesid Vene sõdurid kohalikega ainult ähvardustega. «Ise aga kartsid pidevalt. Isegi kui suunasid automaadi sinu peale, isegi siis neil käed värisesid,» rääkis ta. «Ei tea, kust neid küll siia saadeti. Ma kuulsin, et kuidas nad omavahel imestasid, et siin on kõikjal asfalt.»

Kuigi Butša on tänaseks juba neli päeva vabastatud pole seal siiani elektrit, vett, gaasi ega telefonisidet. Kõik see puudub märtsi algusest, kui Vene väed vallutasid linnakese. Linna elanikud elasid varem varudest ning jagasid omavahel toitu, nüüd sõltuvad nad humanitaarabist.