USA kiitis heaks 100 miljoni dollarise Javelinide tarne Ukrainale

Valge Maja teatas teisipäeva hilisõhtul, et see sada miljonit on osa laiemast 13,6 miljardi dollari suurusest abipaketist Ukrainale, mille kongress kiitis heaks märtsis pärast Venemaa sissetungi.

Valitsusametnik kinnitass, et tegemist on just Javelini rakettidega, mida Ukraina sõjaväelased on taotlenud Venemaa soomukite vastu võitlemiseks.